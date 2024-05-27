В большинстве случаев вы не будете уведомлены, если ваша учетная запись WhatsApp будет взломана, поэтому нужно внимательно следить за сообщениями.

WhatsApp имеет различные меры безопасности для предотвращения доступа хакеров, например, предлагает функции зашифрованного обмена сообщениями и исправление ошибок безопасности с помощью обновлений.

Вот несколько моментов, которые могут помочь вам определить, была ли взломана ваша учетная запись WhatsApp.

Нераспознанные сообщения. Вы можете увидеть много нераспознанных сообщений в своей учетной записи WhatsApp.

Это могут быть сообщения, которые вы отправили на неизвестный номер, или сообщения, полученные от незнакомого человека.

Посмотрите, на каких устройствах вы вошли, WhatsApp допускает несколько входов. Вы можете использовать одну и ту же учетную запись WhatsApp на разных устройствах.

Активность учетной записи. Еще один способ проверить, не взломана ли ваша учетная запись WhatsApp — это активность учетной записи.

Если ваша учетная запись WhatsApp взломана. Первое, что вам нужно сделать, это подтвердить, действительно ли вас взломали, и немедленно обратиться в службу поддержки WhatsApp прямо из приложения.

Затем вам следует заблокировать свою учетную запись WhatsApp, чтобы предотвратить дальнейший ущерб, а затем выйти из системы со всех устройств.

Также вы можете включить двухфакторную аутентификацию WhatsApp, проверить разрешения приложений и удалить подозрительные приложения, чтобы избежать повторного взлома.

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