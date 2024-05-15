Несмотря на многочисленные преимущества и функции WhatsApp, существуют проблемы, которые иногда могут помешать работе основных функций приложения.

Одной из таких проблем, с которой часто сталкиваются пользователи WhatsApp, является невозможность отправлять и получать сообщения.

Это может произойти по разным причинам, наиболее распространенными из которых являются плохое подключение к Интернету, сбои приложений, сбои в работе WhatsApp и многое другое.

Есть несколько способов решить проблему, если «WhatsApp не отправляет и не получает сообщения».

Для начала проверьте подключение к Интернету.

Вы не можете отправлять и получать сообщения в WhatsApp без подключения к Интернету. Как и любому другому приложению для обмена сообщениями, WhatsApp требуется стабильное подключение к Интернету (через Wi-Fi или мобильные данные) для отправки и получения сообщений, совершения голосовых и видеозвонков и многого другого.

Затем проверьте настройки использования данных WhatsApp.

В последних версиях Android и iOS вы можете настроить отдельные параметры приложений, в том числе WhatsApp. Если вы случайно отключите использование данных для WhatsApp, приложение не сможет подключаться к Интернету и отправлять сообщения другому человеку. Чтобы это исправить, включите использование данных для приложения.

Проверьте статус блокировки WhatsApp.

Другая распространенная причина, по которой вы не сможете отправлять или получать сообщения в WhatsApp, заключается в том, что вы заблокировали этого человека или другой человек заблокировал вас.



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