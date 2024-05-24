Станом на 21 травня, у мобільному додатку "Резерв+" зареєструвалося понад 1 мільйон українців, з яких 700 тисяч оновили свої дані.

Військовозобов'язані громадяни України, які помітили у застосунку "Резерв+" статус "у розшуку" після оновлення даних, можуть це виправити декількома способами.

Про це зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Катерина Чорногоренко, у ході обговорення в рамках об'єднаного новинного телемарафону.

"Ми запустили можливість надавати запити нашій технічній підтримці, ситуаційно звернутись за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК СП. Це буде дуже зручна історія, коли не потрібно буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було зроблено помилково", – пояснила представниця МО.

За її словами, через людський фактор оператор ТЦК та СП може допустити помилку, проте дані можна швидко виправити.

"Тобто зараз це звернення до служби підтримки і можливість зробити офлайн через візит до ТЦК і СП. Трохи згодом ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК і СП", – анонсувала Чорногоренко.

"Резерв+" було запущено 18 травня. За станом на 21 травня, у мобільному додатку зареєструвалося понад 1 мільйон українців, з яких 700 тисяч оновили свої дані. Це кількість в кілька десятків разів перевищує ту, що була зафіксована у ЦНАПах і ТЦК.

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