По состоянию на 21 мая, в мобильном приложении "Резерв+" зарегистрировалось более 1 миллиона украинцев, из которых 700 тысяч обновили свои данные.

Военнообязанные граждане Украины, заметившие в приложении "Резерв+" статус "в розыске" после обновления данных, могут это исправить несколькими способами.

Об этом отметила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации, Екатерина Черногоренко, в ходе обсуждения в рамках объединенного новостного телемарафона.

"Мы запустили возможность предоставлять запросы нашей технической поддержке, ситуационно обратиться за исправлением данных, не имея визита в ТЦК СП. Это будет очень удобная история, когда не нужно будет ходить, снимать себя с розыска, если это было сделано ошибочно", – пояснила представительница МО.

По ее словам, из-за человеческого фактора оператор ТЦК и СП может допустить ошибку, однако данные можно быстро исправить.

"То есть сейчас это обращение в службу поддержки и возможность сделать офлайн через визит в ТЦК и СП. Немного погодя мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП", – анонсировала Черногоренко.

"Резерв+" был запущен 18 мая. По состоянию на 21 мая, в мобильном приложении зарегистрировалось более 1 миллиона украинцев, из которых 700 тысяч обновили свои данные. Это количество в несколько десятков раз превышает то, что было зафиксировано в ЦНАПах и ТЦК.

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