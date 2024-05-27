Якщо у вас є загальнодоступний обліковий запис Instagram і ви не бажаєте, щоб хтось стежив за вами, ви можете перевірити перегляди свого профілю певними способами.

Хоча не кожен може отримати доступ до приватного облікового запису Instagram, це можливо з загальнодоступним обліковим записом.

Є кілька способів перевірити, хто переглядає ваш профіль у Instagram.

Перевірити перегляди у своєму обліковому записі Instagram можна різними способами. Не існує простого способу просто дізнатися ім'я користувача або дані облікового запису людини, яка відвідала ваш профіль в Instagram.

Як перевірити перегляди історій у Instagram?

Перевірка переглядів ваших історій у Instagram — один із найпростіших способів визначити, хто переглядав ваш профіль у Instagram. Якщо хтось переглянув ваші історії, велика ймовірність, що він також переглянув ваш профіль.

Щоб перевірити це, відкрийте свій обліковий запис Instagram і натисніть «Ваша історія» у лівому верхньому кутку. Це покаже, чи ви завантажили історію чи ні.

Не забувайте, що вам необхідно завантажити історію Instagram, щоб отримати доступ до статистики. Тепер просто проведіть пальцем вгору, щоб побачити список людей, які переглянули ваші історії в Instagram.

Перевірте, чи хтось бачив ваші Instagram Stories?

Перевірка переглядів через Instagram Stories – один із найпростіших способів, але у нього є й недоліки. Історії доступні лише перші 24 години, а потім зникають із профілю.

Однак саме тут у гру входять основні моменти. Якщо у вашому обліковому записі є «Основні моменти Instagram», ви все одно зможете отримати доступ до списку людей, які переглянули ці основні моменти через 24 години.

Настійно не рекомендується використовувати сторонні веб-сайти або програми, які стверджують, що розкривають інформацію про те, хто переглядає ваш профіль Instagram.

Ці служби зазвичай становлять серйозну загрозу безпеці та конфіденційності вашого облікового запису Instagram.

На даний момент не існує іншого методу, за допомогою якого ви могли б відстежити обліковий запис Instagram, що відвідала ваш профіль, або дізнатися подробиці про неї.

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