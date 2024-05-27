Если у вас есть общедоступная учетная запись Instagram и вы не хотите, чтобы кто-то следил за вами, вы можете проверить просмотры своего профиля определенными способами.

Хотя не каждый может получить доступ к частной учетной записи Instagram, это возможно с общедоступной учетной записью.

Есть несколько способов проверить, кто просматривает ваш профиль в Instagram.

Проверить просмотры в своем аккаунте Instagram можно разными способами. Не существует простого способа просто узнать имя пользователя или данные учетной записи человека, который «посетил» ваш профиль в Instagram.

Как проверить просмотры историй в Instagram?

Проверка просмотров ваших историй в Instagram — один из самых простых способов определить, кто просматривал ваш профиль в Instagram. Если кто-то просмотрел ваши истории, велика вероятность, что он также просмотрел весь ваш профиль.

Чтобы проверить это, откройте свою учетную запись Instagram и затем нажмите «Ваша история » в левом верхнем углу. Это покажет, загрузили ли вы историю или нет.

Не забывайте, что вам необходимо загрузить историю Instagram, чтобы получить доступ к статистике. Теперь просто проведите пальцем вверх , чтобы увидеть список людей, которые просмотрели ваши истории в Instagram.

Проверьте, видел ли кто-то ваши Instagram Stories?

Проверка просмотров через Instagram Stories — один из самых простых способов, но у него есть и недостатки. Истории доступны только первые 24 часа, а затем исчезают из профиля.

Однако именно здесь в игру вступают основные моменты. Если в вашей учетной записи есть «Основные моменты Instagram» , вы все равно сможете получить доступ к списку людей, которые просмотрели эти основные моменты, через 24 часа.

Настоятельно не рекомендуется использовать сторонние веб-сайты или приложения, которые утверждают, что раскрывают информацию о том, кто просматривает ваш профиль Instagram.

Эти службы обычно представляют серьезную угрозу безопасности и конфиденциальности вашей учетной записи Instagram.

На данный момент не существует другого метода, с помощью которого вы могли бы отследить учетную запись Instagram, посетившую ваш профиль, или узнать подробности о ней.

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