В «ДТЕК» оприлюднили оновлену інформацію щодо графіків стабілізаційних відключень на сьогодні, 22 травня.
«Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00», - терміново повідомили в «ДТЕК».
Нагадаємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українським електростанціям.
Як наголошують в "Укренерго", з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові- та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як зазвичай.
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо у години максимального споживання.
Також в "Укренерго" попереджали українців, що літня спека значно збільшить рівень споживання електроенергії, а відтак – зросте ризик частішого застосування графіків відключень.
На ранок 22 травня через бойові дії або з технічних причин було знеструмлено 425 населених пунктів.
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