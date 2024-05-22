В «ДТЕК» терміново звернулися до українців стосовно нових відключень електроенергії – коли і де саме зникне світло.

В «ДТЕК» оприлюднили оновлену інформацію щодо графіків стабілізаційних відключень на сьогодні, 22 травня.

«Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00», - терміново повідомили в «ДТЕК».

Нагадаємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українським електростанціям.

Як наголошують в "Укренерго", з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові- та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як зазвичай.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо у години максимального споживання.

Також в "Укренерго" попереджали українців, що літня спека значно збільшить рівень споживання електроенергії, а відтак – зросте ризик частішого застосування графіків відключень.

На ранок 22 травня через бойові дії або з технічних причин було знеструмлено 425 населених пунктів.

Останні новини України:

Як зарядити телефон без електрики: проста інструкція.

Зв’язок може зникнути: в "Lifecell" розкрили абонентам причину.

Автоматично переведуть на інший тариф: Vodafone звернувся до абонентів.