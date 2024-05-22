В «ДТЭК» срочно обратились к украинцам относительно новых отключений электроэнергии – когда и где исчезнет свет.

В «ДТЭК» обнародовали обновленную информацию о графиках стабилизационных отключений на сегодня, 22 мая.

«Киев, Киевщина, Одесчина, Донецкая область, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго, графики отключений сегодня будут действовать с 19:00 до 24:00», - срочно сообщили в «ДТЭК».

Напомним, главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

Как отмечают в "Укрэнерго", с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как обычно.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этого не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, особенно в часы максимального потребления.

Также в "Укрэнерго" предупреждали украинцев, что летняя жара значительно увеличит уровень потребления электроэнергии, а значит, вырастет риск более частого применения графиков отключений.

К утру 22 мая из-за боевых действий или технических причин было обесточено 425 населенных пунктов.

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