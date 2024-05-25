Українці можуть зареєструватися на програму, яка передбачає винагороду до 100 тисяч гривень на власну справу.

Почалася реєстрація на нову програму підтримки "Траєкторія", що надає можливість отримати до 100 тис. гривень для розвитку власного бізнесу. Інформацію про це оприлюднила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

За даними відомства, програма "Траєкторія" призначена для підтримки ветеранів та військовослужбовців у розвитку їхніх бізнесів. Ініціатива передбачає надання їм більш широких можливостей для успішного розвитку.

У співпраці з мережею центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес" та мережею мультимаркетів "Аврора", буде організовано освітньо-грантову програму для військових та членів їхніх сімей з метою допомоги у створенні та розвитку бізнесу.

Учасники програми матимуть можливість:

взяти участь у вебінарах щодо розробки бізнес-плану;

приймати участь у групових сесіях з психологом;

слухати онлайн-лекції, які проводитимуть ветерани-підприємці;

отримувати індивідуальні консультації.

По завершенню курсу всі учасники зможуть представити свої бізнес-проекти. Також за програмою, 50 підприємців-початківців, які продемонструють найкращі результати, отримають по 100 тис. гривень для початку та розвитку свого бізнесу.

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі "Траєкторія", можуть подати заявки онлайн до 16 червня 2024 року. Програма доступна для ветеранів, військових та членів їхніх сімей.

"Наша мета - визначити правильний курс для розвитку вашого бізнесу", - підкреслили представники Міністерства цифрової трансформації.

У пресслужбі додали, що ініціативу підтримують Міністерство у справах ветеранів, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, а також UNDP в Україні, уряд Швеції та Український ветеранський фонд.

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