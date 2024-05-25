Началась регистрация на новую программу поддержки "Траектория", которая дает возможность получить до 100 тыс. гривен для развития собственного бизнеса. Информацию об этом обнародовала пресс-служба Министерства цифровой трансформации .

По данным ведомства, программа "Траектория" предназначена для поддержки ветеранов и военнослужащих в развитии их бизнеса. Инициатива подразумевает предоставление им более широких возможностей для успешного развития.

В сотрудничестве с сетью центров поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" и сетью мультимаркетов "Аврора", будет организована образовательно-грантовая программа для военных и членов их семей с целью помощи в создании и развитии бизнеса.

Участники программы будут иметь возможность:

  • принять участие в вебинарах по разработке бизнес-плана;
  • принимать участие в групповых сессиях с психологом;
  • слушать онлайн-лекции, которые будут проводить ветераны-предприниматели;
  • получать личные консультации.

По окончании курса все участники смогут представить свои бизнес-проекты. Также по программе, 50 начинающих предпринимателей, которые продемонстрируют лучшие результаты, получат по 100 тыс. гривен для начала и развития своего бизнеса.

деньги, штраф

Граждане, желающие принять участие в программе "Траектория", могут подать онлайн заявки до 16 июня 2024 года. Программа доступна ветеранам, военным и членам их семей.

"Наша цель – определить правильный курс для развития вашего бизнеса", - подчеркнули представители Министерства цифровой трансформации.

деньги, выплаты, помощь

В пресс-службе добавили, что инициативу поддерживают Министерство по делам ветеранов, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, а также UNDP в Украине, правительство Швеции и Украинский ветеранский фонд.

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