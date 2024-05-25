Началась регистрация на новую программу поддержки "Траектория", которая дает возможность получить до 100 тыс. гривен для развития собственного бизнеса. Информацию об этом обнародовала пресс-служба Министерства цифровой трансформации .
По данным ведомства, программа "Траектория" предназначена для поддержки ветеранов и военнослужащих в развитии их бизнеса. Инициатива подразумевает предоставление им более широких возможностей для успешного развития.
В сотрудничестве с сетью центров поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" и сетью мультимаркетов "Аврора", будет организована образовательно-грантовая программа для военных и членов их семей с целью помощи в создании и развитии бизнеса.
Участники программы будут иметь возможность:
- принять участие в вебинарах по разработке бизнес-плана;
- принимать участие в групповых сессиях с психологом;
- слушать онлайн-лекции, которые будут проводить ветераны-предприниматели;
- получать личные консультации.
По окончании курса все участники смогут представить свои бизнес-проекты. Также по программе, 50 начинающих предпринимателей, которые продемонстрируют лучшие результаты, получат по 100 тыс. гривен для начала и развития своего бизнеса.
Граждане, желающие принять участие в программе "Траектория", могут подать онлайн заявки до 16 июня 2024 года. Программа доступна ветеранам, военным и членам их семей.
"Наша цель – определить правильный курс для развития вашего бизнеса", - подчеркнули представители Министерства цифровой трансформации.
В пресс-службе добавили, что инициативу поддерживают Министерство по делам ветеранов, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, а также UNDP в Украине, правительство Швеции и Украинский ветеранский фонд.
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