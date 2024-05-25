Украинцы могут зарегистрироваться на программу, предусматривающую вознаграждение до 100 тысяч гривен на собственное дело.

Началась регистрация на новую программу поддержки "Траектория", которая дает возможность получить до 100 тыс. гривен для развития собственного бизнеса. Информацию об этом обнародовала пресс-служба Министерства цифровой трансформации .

По данным ведомства, программа "Траектория" предназначена для поддержки ветеранов и военнослужащих в развитии их бизнеса. Инициатива подразумевает предоставление им более широких возможностей для успешного развития.

В сотрудничестве с сетью центров поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес" и сетью мультимаркетов "Аврора", будет организована образовательно-грантовая программа для военных и членов их семей с целью помощи в создании и развитии бизнеса.

Участники программы будут иметь возможность:

принять участие в вебинарах по разработке бизнес-плана;

принимать участие в групповых сессиях с психологом;

слушать онлайн-лекции, которые будут проводить ветераны-предприниматели;

получать личные консультации.

По окончании курса все участники смогут представить свои бизнес-проекты. Также по программе, 50 начинающих предпринимателей, которые продемонстрируют лучшие результаты, получат по 100 тыс. гривен для начала и развития своего бизнеса.

Граждане, желающие принять участие в программе "Траектория", могут подать онлайн заявки до 16 июня 2024 года. Программа доступна ветеранам, военным и членам их семей.

"Наша цель – определить правильный курс для развития вашего бизнеса", - подчеркнули представители Министерства цифровой трансформации.

В пресс-службе добавили, что инициативу поддерживают Министерство по делам ветеранов, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, а также UNDP в Украине, правительство Швеции и Украинский ветеранский фонд.

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