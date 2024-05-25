Вирощування рослин з насіння - відмінний спосіб почати займатися городом на початку сезону, при правильному освітленні та простому устаткуванні виростити рослину від насіння до врожаю легко.

Не рекомендується переносити розсаду прямо із захищеного середовища в сад, їм потрібен поступовий перехід на відкрите повітря.

Цей процес називається «загартуванням». Приблизно за тиждень до того, як ви плануєте висадити саджанці в город, помістіть їх у захищене місце на відкритому повітрі – частково затінене, захищене від вітру на кілька годин, вносячи на ніч.

Якщо припікає сонце, обов'язково перевірте рівень води – стартові осередки насіння дрібні та швидко висихають.

Поступово протягом тижня або 10 днів піддавайте розсаду все більшій і більшій дії сонячного світла і вітру.

Правильна глибина посадки розсади.

Не закопуйте саджанці надто глибоко в садовий ґрунт (помідори – виняток). Вашу розсаду слід садити на ту ж глибину, де вони росли в горщиках для пересадки. Лінія ґрунту при пересадці

Вода для молодої розсади.

Переконайтеся, що ваша розсада та ваш город були политі за день або два до посадки розсади, а потім знову полийте після посадки. У розсади ще не зовсім розвинена велика коренева система, тому забезпечення їм вологого середовища від початку допоможе молодим саджанцям добре вкоренитися в грунті.

Не дозволяйте пересаджену розсаду висихати, без великої кореневої системи вони можуть засохнути та загинути.

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