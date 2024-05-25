Выращивание растений из семян — отличный способ начать заниматься огородом в начале сезона, при правильном освещении и простом оборудовании вырастить растение от семян до урожая легко.

Не рекомендуется переносить рассаду прямо из защищенной среды дома в сад, им нужен постепенный переход на открытый воздух.

Данный процесс называется «закаливанием». Примерно за неделю до того, как вы планируете высадить саженцы в огород, поместите их в защищенное место на открытом воздухе - частично затененное, защищенное от ветра на несколько часов, внося на ночь.

Если припекает солнце, обязательно проверьте уровень воды — стартовые ячейки семян мелкие и быстро высыхают.

Постепенно, в течение недели или 10 дней, подвергайте рассаду все большему и большему воздействию солнечного света и ветра.

Правильная глубина посадки рассады.

Не закапывайте саженцы слишком глубоко в садовую почву (помидоры – исключение). Вашу рассаду следует сажать на ту же глубину, на которой они росли в горшках для пересадки. Линия почвы при пересадке

Вода для молодой рассады.

Убедитесь, что ваша рассада и ваш огород были политы за день или два до посадки рассады, а затем снова полейте после посадки. У рассады еще не совсем развита обширная корневая система, поэтому обеспечение им влажной среды с самого начала поможет молодым саженцам хорошо укорениться в почве.

Не позволяйте пересаженной рассаду высыхать, без обширной корневой системы они могут засохнуть и погибнуть.

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