Не рекомендуется переносить рассаду прямо из защищенной среды дома в сад, им нужен постепенный переход на открытый воздух.
Данный процесс называется «закаливанием». Примерно за неделю до того, как вы планируете высадить саженцы в огород, поместите их в защищенное место на открытом воздухе - частично затененное, защищенное от ветра на несколько часов, внося на ночь.
Если припекает солнце, обязательно проверьте уровень воды — стартовые ячейки семян мелкие и быстро высыхают.
Постепенно, в течение недели или 10 дней, подвергайте рассаду все большему и большему воздействию солнечного света и ветра.
Правильная глубина посадки рассады.
Не закапывайте саженцы слишком глубоко в садовую почву (помидоры – исключение). Вашу рассаду следует сажать на ту же глубину, на которой они росли в горшках для пересадки. Линия почвы при пересадке
Вода для молодой рассады.
Убедитесь, что ваша рассада и ваш огород были политы за день или два до посадки рассады, а затем снова полейте после посадки. У рассады еще не совсем развита обширная корневая система, поэтому обеспечение им влажной среды с самого начала поможет молодым саженцам хорошо укорениться в почве.
Не позволяйте пересаженной рассаду высыхать, без обширной корневой системы они могут засохнуть и погибнуть.
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