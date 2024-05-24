У разі повторного порушення протягом одного року штраф за порушення правил зростає вдвічі та становитиме 40 800 гривень.

В Україні станом наразі спостерігається збільшення кількості порушень правил дорожнього руху, що викликає серйозне хвилювання правоохоронних органів. Однією з головних причин цього є низький рівень штрафів для певних категорій порушників.

Юридичні експерти наголошують, що ігнорувати тимчасове позбавлення прав керування автотранспортом категорично не допускається. У випадку, якщо особа була позбавлена права керування, але після цього знову сіла за кермо, її чекає значна адміністративна відповідальність.

Зокрема, вона може бути оштрафована у розмірі 20 400 гривень, згідно зі статтею 126 Кодексу про адміністративні правопорушення.

У випадку повторного порушення протягом одного року, штраф за порушення правил зростає вдвічі та складатиме 40 800 гривень. Крім того, період позбавлення прав керування може бути продовжений до семи років.

До 2020 року розмір штрафу за такі порушення був відносно малим — всього 510 гривень, проте після змін у законодавстві покарання значно посилили.

Згідно з пунктом 2.9 (д) Правил дорожнього руху України, під час керування транспортним засобом водіям заборонено користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руках. За порушення цієї вимоги нараховується адміністративний штраф у розмірі 510 гривень.

Раніше був зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №9564, який стосувався внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Джерело: Твоя машина.

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