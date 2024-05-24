В случае повторного нарушения в течение одного года штраф за нарушение правил растет вдвое и составит 40 800 гривен.

В Украине по состоянию на данный момент наблюдается увеличение количества нарушений ПДД, что вызывает серьезное волнение правоохранительных органов. Одной из главных причин этого является низкий уровень штрафов для определенных категорий нарушителей.

Юридические эксперты подчеркивают, что игнорировать временное лишение прав вождения автотранспорта категорически не допускается. В случае, если лицо было лишено права управления, но после этого снова села за руль, его ждет значительная административная ответственность.

В частности, она может быть оштрафована в размере 20 400 гривен согласно статье 126 Кодекса об административных правонарушениях.

В случае повторного нарушения в течение одного года штраф за нарушение правил растет вдвое и составит 40 800 гривен. Кроме того, период лишения прав управления может быть продлен до семи лет.

До 2020 года размер штрафа за такие нарушения был относительно мал — всего 510 гривен, однако после изменений в законодательстве наказание значительно усилили.

Согласно пункту 2.9 (д) Правил дорожного движения Украины, во время управления транспортным средством водителям запрещено пользоваться средствами связи, держа их в руках. За нарушение этого требования начисляется административный штраф в размере 510 гривен.

Ранее был зарегистрирован в Верховной Раде законопроект №9564, который касался внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Источник: Твоя машина.

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