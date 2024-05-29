Чорнобривці - відмінний компаньйон для помідорів, особливо томатів, вирощених у теплиці, оскільки їхній запах допомагає відлякувати білокрилку.

З карликових сортів виходять хороші бордюрні рослини, які можуть відлякувати кроликів, тому увімкніть чорнобривці при плануванні свого саду.

Як саджати чорнобривці у відкритий ґрунт у червні?

Практично всі види чорнобривців можна садити з весни до середини літа, але високі африканські чорнобривці найкраще садити відразу навесні (після того, як мине небезпека заморозків), оскільки вони повільніше дозрівають і дають квіти.

Сійте чорнобривці насіння прямо в сад навесні, коли ґрунт прогріється. Ви можете посіяти насіння чорнобривців у приміщенні, але вони так легко проростають на вулиці, що в цьому немає жодної переваги.

Винятком є ​​африканські чорнобривці, які краще купувати молодими рослинами або висаджувати в приміщенні приблизно за 4-6 тижнів до останніх заморозків.

У теплу погоду чорнобривці проростають протягом тижня, а квіти зазвичай з'являються приблизно через 8 тижнів.

При висадженні чорнобривців ретельно поливайте кожну рослину після висадки в сад.

При посадці чорнобривців у контейнери використовуйте ґрунтову суміш. Або додайте гранульоване добриво повільного впливу під час посадки, або плануйте періодично поливати розведеним рідким добривом.

Подбайте про те, щоб розташувати їх правильно, чорнобривцям, вирощеним у контейнерах, може стати тісно.

Як тільки чорнобривці приживуться , відщипніть верхівки рослин, щоб вони стали густішими. Це не дозволить рослинам стати довгоногими і сприятиме більш інтенсивному цвітінню.

Останні новини України:

Як виростити та отримати великі квіти чорнобривців: секрет досвідчених господинь.

Правила посадки баклажанів у відкритий ґрунт: ці хитрощі дадуть найкращий урожай.

Як правильно висаджувати розсаду огірків: основні правила розкішного врожаю.