Баклажаны — это теплолюбивая пасленовая культура, которую садоводы часто выращивают на своих грядках, многие сорта баклажанов холодостойки и неприхотливы, что позволяет успешно выращивать их на улице.

Высаживают рассаду баклажанов в открытый грунт после окончания заморозков, когда среднесуточные температуры устанавливаются на отметке не ниже +15 градусов. При более низких температурах растения не идут в рост.

Срок высадки зависит от погодных условий и региона выращивания. Как правило, высаживают рассаду в мае.

Корневую шейку заглублять нельзя, она не дает дополнительных корней в нижней части ствола. Глубокая посадка рассады баклажан в открытый грунт приводит к отказу от плодоношения и к гибели рассады. Не следует размещать растения слишком близко: они вступают в конкуренцию друг с другом, их урожайность уменьшается.

Схема посадки баклажанов в открытом грунте: между молодыми растениями оставляют не менее 0,4 м; между рядами от 0,5 м. Высаженные растения обильно поливают, при необходимости на первое время притеняют от полуденного солнца.

Уход за рассадой баклажанов. Секрет обильного плодоношения баклажанов заключается не только в правильно подобранном месте для посадки, но и в своевременности и полноте ухода за растениями в течение сезона.

Полив. Баклажаны нуждаются в высокой влажности земли. Она не должна быть все время мокрой. Застой влаги должен быть исключен, он приведет к загниванию корневой системы. Вода для полива подойдет только теплая, мягкая. Частота поливов зависит от погодных условий.

В засушливые дни рекомендуется орошать растения под корень через день, проливая почву на глубину до 40 см. Недостаток влаги приводит к сбрасыванию баклажанами завязей и бутонов, что негативно сказывается на урожайности.

Выращивание баклажанов на улице практически не отличается от выращивания в теплице. Растения также нуждаются во влаге и подкормках, хорошо реагируют на мульчирование. Полученный урожай ничем не уступает тепличному по качеству.

Прополка и рыхление. Сорняки опасны для баклажанов лишь в первое время после высадки. Далее растения набирают силу, их корневая система плотно оплетает земляной ком. Корни баклажана заглублены всего на 5 см. Чем ближе к стволу, тем ближе к поверхности располагаются корни.

Нельзя проводить рыхление ближе 10 см от ствола. Результатом станет сильное повреждение корней. Расположенные в верхнем слое почвы корни часто страдают от пересыхания и перегрева. Избежать этого можно при помощи мульчирования. Грядку с баклажанами укрывают прелым опилом, соломой или скошенной травой.

Последние новости Украины:

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.

Как успешно вырастить цветную капусту на дому: главные секреты.

Большой урожай перца гарантирован: хозяйка раскрыла секрет крепкой рассады.