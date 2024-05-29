Бархатцы — отличный компаньон для помидоров, особенно томатов, выращенных в теплице, поскольку их запах помогает отпугивать белокрылку.

Из карликовых сортов получаются хорошие бордюрные растения, которые могут отпугивать кроликов, поэтому включите бархатцы при планировании своего сада.

Как сажать бархатцы в открытый грунт в июне?

Практически все виды бархатцев можно сажать с весны до середины лета, но высокие африканские бархатцы лучше всего сажать сразу весной (после того, как минует опасность заморозков), поскольку они медленнее созревают и дают цветы.

Сейте бархатцы семена прямо в сад весной, когда почва прогреется. Вы можете посеять семена бархатцев в помещении, но они так легко прорастают на улице, что в этом нет никакого преимущества.

Исключением являются африканские бархатцы, которые лучше всего покупать молодыми растениями или высаживать в помещении примерно за 4–6 недель до последних заморозков.

В теплую погоду бархатцы прорастают в течение недели, а цветы обычно появляются примерно через 8 недель.

При высадке бархатцев тщательно поливайте каждое растение после высадки в сад.

При посадке бархатцев в контейнеры используйте почвенную смесь. Либо добавьте гранулированное удобрение медленного действия во время посадки, либо планируйте периодически поливать разбавленным жидким удобрением.

Позаботьтесь о том, чтобы расположить их правильно, бархатцам, выращенным в контейнерах, может стать тесно.

Как только бархатцы приживутся, отщипните верхушки растений, чтобы они стали более густыми. Это не позволит растениям стать длинноногими и будет способствовать более интенсивному цветению.

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