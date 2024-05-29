Из карликовых сортов получаются хорошие бордюрные растения, которые могут отпугивать кроликов, поэтому включите бархатцы при планировании своего сада.
Как сажать бархатцы в открытый грунт в июне?
Практически все виды бархатцев можно сажать с весны до середины лета, но высокие африканские бархатцы лучше всего сажать сразу весной (после того, как минует опасность заморозков), поскольку они медленнее созревают и дают цветы.
Сейте бархатцы семена прямо в сад весной, когда почва прогреется. Вы можете посеять семена бархатцев в помещении, но они так легко прорастают на улице, что в этом нет никакого преимущества.
Исключением являются африканские бархатцы, которые лучше всего покупать молодыми растениями или высаживать в помещении примерно за 4–6 недель до последних заморозков.
В теплую погоду бархатцы прорастают в течение недели, а цветы обычно появляются примерно через 8 недель.
При высадке бархатцев тщательно поливайте каждое растение после высадки в сад.
При посадке бархатцев в контейнеры используйте почвенную смесь. Либо добавьте гранулированное удобрение медленного действия во время посадки, либо планируйте периодически поливать разбавленным жидким удобрением.
Позаботьтесь о том, чтобы расположить их правильно, бархатцам, выращенным в контейнерах, может стать тесно.
Как только бархатцы приживутся, отщипните верхушки растений, чтобы они стали более густыми. Это не позволит растениям стать длинноногими и будет способствовать более интенсивному цветению.
Последние новости Украины:
Как вырастить и получить крупные цветы чернобрывцев: секрет опытных хозяек.
Правила посадки баклажанов в открытую почву: эти хитрости дадут наилучший урожай.
Как правильно высаживать рассаду огурцов: основные правила шикарного урожая.