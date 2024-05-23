У 2024 році споживачів комунальних послуг, які не сплачують за надані послуги, очікують санкції.

Відтепер в Україні законно нараховуватимуть пеню та примусово стягуватимуть заборгованість за комунальні послуги через суд.

Ці зміни закріплені урядовою постановою №1405 від 29 грудня 2023 року.

Штрафні санкції для боржників

У 2024 році знову дозволено стягувати штрафи за несплату комунальних послуг. Боржникам нараховуватимуть пеню за кожен день прострочки, а суму боргу примусово стягуватимуть через суд. Чим більший борг, тим вищий розмір пені та стягнень.

Виключення для окупованих територій та "гарячих точок"

Мораторій на штрафні санкції не поширюється на окуповані території та зони бойових дій. Для решти споживачів діють такі умови:

Загроза припинення надання житлово-комунальних послуг у терміни, встановлені договором та законом.

Нарахування пені та штрафів на суму заборгованості споживача.

Загроза судових процесів.

Розміри та види стягнень

Постанова передбачає такі розміри та види стягнень за несплату послуг ЖКГ:

Пеня, яка не може перевищувати 0,01% суми заборгованості за кожен день прострочки і 100% від загальної суми боргу.

Спрощене примусове стягнення грошей через суд, без необхідності присутності самого боржника.

Виключення для окремих категорій споживачів

Пеню не нараховуватимуть тим, хто тимчасово не проживає в оселі понад 30 календарних днів за наявності документального підтвердження. Ці документи можуть бути надані в паперовій чи електронній формі та потребують оновлення кожні пів року. Підтвердити відсутність можна такими документами:

Інформація про перетин державного кордону.

Довідка про військову службу.

Довідка з навчання, роботи, адреса тимчасового проживання або лікування.

Довідка про відбування покарання.

Борги також не стягуватимуть із власників пошкодженого або зруйнованого житла.

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