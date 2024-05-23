В 2024 году потребителей коммунальных услуг, не платящих за предоставленные услуги, ожидают санкции.

Теперь в Украине законно будут начислять пеню и принудительно будут взимать задолженность за коммунальные услуги через суд.

Эти изменения закреплены правительственным постановлением №1405 от 29 декабря 2023 года.

Штрафные санкции для должников

В 2024 году снова разрешено взимать штрафы за неуплату коммунальных услуг. Должникам будут начислять пеню за каждый день просрочки, а сумму долга будут принудительно взимать через суд. Чем больше долг, тем выше размер пени и взысканий.

Исключение для оккупированных территорий и "горячих точек"

Мораторий на штрафные санкции не распространяется на оккупированные территории и зоны боевых действий. Для остальных потребителей действуют следующие условия:

Угроза прекращения предоставления жилищно-коммунальных услуг в сроки, установленные договором и законом.

Начисление пени и штрафов в размере задолженности потребителя.

Угроза судебных процессов.

Размеры и виды взысканий

Постановление предусматривает следующие размеры и виды взысканий за неуплату услуг ЖКХ:

Пеня, которая не может превышать 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки и 100% от общей суммы долга.

Упрощенное принудительное взыскание денег через суд без необходимости присутствия самого должника.

Исключение для отдельных категорий потребителей

Пеня не будет начисляться тем, кто временно не проживает в доме более 30 календарных дней при наличии документального подтверждения. Эти документы могут быть предоставлены в бумажной или электронной форме и требуют обновления каждые полгода. Подтвердить отсутствие можно следующими документами:

Информация о пересечении государственной границы.

Справка о военной службе.

Справка по обучению, работе, адресу временного проживания или лечению.

Справка об отбывании наказания.

Долги также не будут взиматься с владельцев поврежденного или разрушенного жилья.

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