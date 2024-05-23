Теперь в Украине законно будут начислять пеню и принудительно будут взимать задолженность за коммунальные услуги через суд.
Эти изменения закреплены правительственным постановлением №1405 от 29 декабря 2023 года.
Штрафные санкции для должников
В 2024 году снова разрешено взимать штрафы за неуплату коммунальных услуг. Должникам будут начислять пеню за каждый день просрочки, а сумму долга будут принудительно взимать через суд. Чем больше долг, тем выше размер пени и взысканий.
Исключение для оккупированных территорий и "горячих точек"
Мораторий на штрафные санкции не распространяется на оккупированные территории и зоны боевых действий. Для остальных потребителей действуют следующие условия:
- Угроза прекращения предоставления жилищно-коммунальных услуг в сроки, установленные договором и законом.
- Начисление пени и штрафов в размере задолженности потребителя.
- Угроза судебных процессов.
Размеры и виды взысканий
Постановление предусматривает следующие размеры и виды взысканий за неуплату услуг ЖКХ:
- Пеня, которая не может превышать 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки и 100% от общей суммы долга.
- Упрощенное принудительное взыскание денег через суд без необходимости присутствия самого должника.
Исключение для отдельных категорий потребителей
Пеня не будет начисляться тем, кто временно не проживает в доме более 30 календарных дней при наличии документального подтверждения. Эти документы могут быть предоставлены в бумажной или электронной форме и требуют обновления каждые полгода. Подтвердить отсутствие можно следующими документами:
- Информация о пересечении государственной границы.
- Справка о военной службе.
- Справка по обучению, работе, адресу временного проживания или лечению.
- Справка об отбывании наказания.
Долги также не будут взиматься с владельцев поврежденного или разрушенного жилья.
Последние новости Украины:
Украинцам выплатят комментацию за аренду жилья: где и кто получит эти деньги
Как украинцам получить благотворительную пенсионную помощь: ответ ПФУ
В Украине резко снизились цены на популярный продукт: сколько он теперь стоит