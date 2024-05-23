Українцям слід бути готовими до відключень електроенергії не тільки влітку, але й взимку. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час ефіру на "Суспільному" зазначив, що навіть з урахуванням поточних планів відновлення генерації, не можна виключати ймовірність планових відключень, особливо з огляду на можливі нові обстріли з боку росії.

Він нагадав, що взимку споживання електроенергії значно зростає.

"Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться", – зазначив голова правління компанії.

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго", наголосив, що на відновлення станцій, пошкоджених російськими обстрілами, знадобляться місяці та роки. Тому "стрімкого збільшення генерації" очікувати не варто, і громадянам доведеться навчитися жити з плановими відключеннями. Хоча блекаути наразі не плануються, контрольовані відключення будуть необхідні для збереження цілісності системи.

Кудрицький також зазначив, що з потеплінням ситуація зі споживанням електроенергії в Україні покращиться, проте це не допоможе відновити пошкоджені потужності електростанцій. Однак, після очікуваного підвищення температури повітря, ймовірно, відключення можна буде уникнути.

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