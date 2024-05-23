Украинцам нужно быть готовыми к отключениям электроэнергии не только летом, но и зимой. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время эфира на "Суспільному" отметил, что даже с учетом текущих планов возобновления генерации нельзя исключать вероятность плановых отключений, особенно учитывая возможные новые обстрелы со стороны россии.

Он напомнил, что зимой потребление электроэнергии значительно растет.

"Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодня существующих планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", - отметил председатель правления компании.

Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК "Укрэнерго", отметил, что на восстановление станций, поврежденных российскими обстрелами, понадобятся месяцы и годы. Поэтому "стремительного увеличения генерации" ожидать не стоит, и гражданам придется научиться жить с плановыми отключениями. Хотя блэкауты пока не планируются, контролируемые отключения будут необходимы для сохранения целостности системы.

Кудрицкий также отметил, что с потеплением ситуация с потреблением электроэнергии в Украине улучшится, однако это не поможет восстановить поврежденные мощности электростанций. Однако после ожидаемого повышения температуры воздуха, вероятно, отключения можно будет избежать.

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