Українцям розповіли передбачення про те, скільки невдовзі може коштувати шоколад в Україні.

На світовому ринку ціни какао-бобів стрімко впали, спровокувавши хвилю цінових передбачень для шоколаду в Україні. Попит на кондитерські вироби в країні зазнав зниження на 10-15%.

У 2024 році ціни на какао-боби зазнали драматичних коливань, поставивши нові рекорди, а потім різко впали. Однак ціна шоколаду в Україні залишиться на високому рівні і навіть продовжить зростати, як пояснив президент Об'єднання виробників кондитерської, харчоконцентратної та крохмалопатокової галузей України, Олександр Балдинюк. Він зауважив, що ціна на шоколад може збільшитися на 40%, незважаючи на спад споживання кондитерки.

Епіцентром різкого зростання цін на какао-боби стали негативні погодні умови в Західній Африці, головному світовому виробнику цього сировинного продукту. Хоча українські виробники кондитерських виробів намагалися адаптуватися до змін на світових ринках, ціни на какао-боби впали майже на 30%.

Однак, на думку Балдинюка, ціни на шоколад в Україні продовжать зростати: "Ми ще не досягли того рівня ціни, який би міг компенсувати втрати виробників, пов'язані з гострим зниженням цін на какао-боби. Шоколад буде продовжувати зростати в ціні, основним фактором буде жорстка конкуренція в галузі".

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