Украинцам рассказали предсказание о том, сколько скоро может стоить шоколад в Украине.

На мировом рынке цены какао-бобов стремительно упали, спровоцировав волну ценовых предсказаний для шоколада в Украине. Спрос на кондитерские изделия в стране испытал снижение на 10-15%.

В 2024 году цены на какао-бобы испытали драматические колебания, поставив новые рекорды, а затем резко упали. Однако цена шоколада в Украине останется на высоком уровне и даже продолжит расти, как пояснил президент Объединения производителей кондитерской, пищеконцентратной и крахмалопаточной отраслей Украины Александр Балдынюк . Он отметил, что цена на шоколад может увеличиться на 40%, несмотря на убыль потребления кондитерки.

Эпицентром резкого роста цен на какао-бобы стали отрицательные погодные условия в Западной Африке, главном мировом производителе этого сырьевого продукта. Хотя украинские производители кондитерских изделий пытались адаптироваться к изменениям на мировых рынках, цены на какао-бобы упали почти на 30%.

Однако, по мнению Балдынюка, цены на шоколад в Украине продолжат расти: "Мы еще не достигли того уровня цены, который мог компенсировать потери производителей, связанные с острым снижением цен на какао-бобы. Шоколад будет продолжать расти в цене, основным фактором станет жесткая конкуренция в отрасли".

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