Полив - це життєво важливе завдання для підтримки рослин на городі, адже неможливо уникнути того факту, що всім для виживання потрібна вода, і ми не завжди можемо покладатися на погоду.

Поливати рослини на городі в спеку може бути важко і виснажливо, хоча є способи підвищити ефективність поливу в ці важкі часи.

Зокрема, полив рослин на початку дня може допомогти їм підготуватися до спекотнішої погоди, яка настане в наступний годинник.

Хоча в першу чергу найкраще поливати вранці, полив увечері також є гарним варіантом, хоча це пов'язано з деяким додатковим ризиком, оскільки листя може залишатися вологим на ніч, і це може залучити грибкові захворювання.

Отже, чи поливаєте город, чи плануєте, найкраща порада досвідчених городників — робити це вранці чи ввечері.

Полив опівдні , коли сонце знаходиться на піку, може призвести до швидкого випаровування, зменшуючи кількість води, що досягає коріння.

Крім того, краплі води на листі можуть діяти як крихітне збільшувальне скло, що може призвести до опіку листя.

Щоб уникнути опіків листя, завжди поливайте основу рослин. Направте лійку або шланг на нижню частину рослин, а не поливайте листя.

Замочування листя водою може не тільки призвести до їх опіків, але й зробити рослини більш сприйнятливими до грибкових захворювань.

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