Деякі україці можуть отримати виплату у розмірі 10 000 гривень до Дня батька.

Українці зможуть отримати щорічну одноразову фінансову допомогу до Дня батька (16 червня). Про це повідомляє Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій у Facebook. Кожен отримає 10 тисяч гривень, проте для отримання виплати необхідно відповідати певним критеріям.

Хто отримає допомогу?

Фінансову допомогу отримають батьки загиблих або померлих Захисників і Захисниць України, за умов:

реєстрації батьків на території Львівської МТГ на момент подання заяви або на день загибелі (смерті) захисника чи захисниці;

батьки, незалежно від їх реєстрації, якщо їхня дитина (Захисник/Захисниця) на день загибелі (смерті) була зареєстрована на території Львівської МТГ;

батьки, незалежно від їх реєстрації, якщо члени сімей (дружина, малолітні або неповнолітні діти) загиблих захисників/захисниць були зареєстровані на території Львівської МТГ на день загибелі.

Крім того, право на допомогу мають батьки зниклих безвісти військовослужбовців за особливих обставин за умови реєстрації на території Львівської МТГ. Також виплати надаватимуться батькам учасників Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтв та інших ушкоджень.

"Право на щорічну одноразову матеріальну допомогу мають також матері і батьки з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за умови реєстрації фактичного проживання у Львівській МТГ та внесення до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО", - зазначається у повідомленні.

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