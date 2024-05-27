Украинцы смогут получить ежегодную единовременную финансовую помощь ко Дню отца (16 июня). Об этом сообщает Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий в Facebook. Каждый получит 10 тысяч гривен, однако для получения выплаты необходимо удовлетворять определенным критериям.

Кто получит помощь?

Финансовую помощь получат родители погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины, при условии:

регистрации родителей на территории Львовской МТГ на момент подачи заявления или на день гибели (смерти) защитника или защитницы;

родители, независимо от регистрации, если их ребенок (Защитник/Защитница) на день гибели (смерти) был зарегистрирован на территории Львовской МТГ;

родители, независимо от регистрации, если члены семей (жена, малолетние или несовершеннолетние дети) погибших защитников/защитниц были зарегистрированы на территории Львовской МТГ на день гибели.

Кроме того, право на помощь имеют родители пропавших без вести военнослужащих при особых обстоятельствах при регистрации на территории Львовской МТГ. Также выплаты будут предоставляться родителям участников Революции Достоинства, погибшим или умершим в результате ранений, увечий и других повреждений.

"Право на ежегодную единовременную материальную помощь имеют также матери и родители из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при регистрации фактического проживания во Львовской МТГ и внесения в Единую информационную базу данных о ВПЛ", - отмечается в сообщении.

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