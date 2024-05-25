Дізнайтеся, як виростити аґрус – від посадки першого куща до збирання солодких ягід – експерти надали всю інформацію про вирощування.

Агрус не вибагливий, але найкраще він росте і дає врожай у сонячному місці, на багатому, добре дренованому грунті.

Рослина аґрусу природним чином виросте в сильні кущі, але його також можна вирощувати як стандарт на довгому одиночному стовбурі або біля паркану у вигляді віяла або одноствольних кордонів.

Якщо ви купуєте рослини агрусу з відкритим корінням, їх можна і потрібно садити якнайшвидше після отримання. Сплячий аґрус (ще без листя) можна садити навесні, як тільки грунт буде оброблений.

Живці агрус можна заготовити навесні, влітку і восени. Весною це слід робити до розпускання бруньок.

Інструмент для того, аби зрізати живці – секатор або ніж – вони мають бути гострими.

Виберіть молоді прирости минулого року до 20 см, на них має бути 8-10 бруньок. Зрізайте живці під кутом прямо під брунькою.

Приготуйте розчин стимулятора коренеутворення, потім помістіть живці агрусу в розчин на 6 годин.

Помістіть живці у субстрат, заглибивши їх на 2-3 см. Не забувайте регулярно поливати живці.

Для рослин аґрусу з відкритим корінням перед посадкою замочіть коріння у відрі з водою приблизно на 12 годин - не дозволяйте їм висохнути.

Розпушіть ґрунт для аґрусу на дні ями. Або викопайте і наповніть його, або використовуйте вилку саду, щоб обробити його. Змішайте компост, що добре перепрів, або гній з викопаним грунтом.



Намагайтеся уникати наявності твердої поверхні на краю лунки, в яку новим корінням аґрусу може бути складно проникнути. Перед посадкою злегка полийте ґрунт у ямі. Обріжте всі навколишні або оперізуючі коріння аґрусу.

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