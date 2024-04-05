Все, что вам нужно знать о выращивании вкусного крыжовника, можно найти в этом подробном руководстве по выращиванию.

Крыжовник легко выращивать, а всего лишь один куст вознаградит вас массой ягод на срок до 15 лет.

Как вырастить крыжовник?

Выращивайте крыжовник на влажной, но хорошо дренированной, плодородной почве, на открытом солнце. Ежегодно обрезайте кусты крыжовника, чтобы сохранить бокаловидную форму, а осенью мульчируйте хорошо перепревшим компостом, навозом или листовой перегной.

Как сажать крыжовник?

Крыжовник не привередлив, когда дело касается типа почвы, но предпочитает, чтобы она была хорошо дренированной и содержала много хорошо перепревшего навоза или садового компоста.

Полное солнце лучше всего, особенно для десертных видов, но они очень терпимы к тени.

Весна или осень — лучшее время для посадки крыжовника с открытой корневой системой. Размещайте их на расстоянии 1,5 м друг от друга с промежутком 1,5 м между рядами.

Крыжовник хорошо растет в больших контейнерах с почвенным компостом. Мульчируйте поверхность, чтобы защититься от сорняков.

Подкормите кусты крыжовника ранней весной сульфатом калия (следуйте инструкции на упаковке) и обильно мульчируйте хорошо перепревшим навозом или компостом. Хорошо поливайте во время засухи.

Обрезка крыжовника проста. В июле или августе просто обрежьте мягкие побеги этого сезона до двух или трех листьев от основания. Чтобы предотвратить появление плесени, держите центр куста открытым.

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