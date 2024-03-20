Вы сможете вырастить кусты смородины и получить богатый урожай крупных ароматных ягод в качестве награды за вашу заботу и внимание.

Профессиональные садоводы уверены, что для того, чтобы обеспечить обильный урожай смородины, необходима правильная обрезка весной. Именно поэтом они поделились, как это сделать правильно.

Весна – оптимальное время для обрезки кустов смородины. Крайне важно провести обрезку до того, как почки раскроются, и начнется активный рост. Избегайте слишком ранней обрезки; дождитесь устойчивого тепла, когда температура больше не опустится ниже нуля.

Своевременная весенняя обрезка дает ряд преимуществ:

Омолаживает крону и продлевает жизнь куста.

Способствует формированию высококачественных, богатых питательными веществами ягод, позволяя солнечному свету достигать ветвей.

Облегчает приток питательных веществ к плодоносящим ветвям.

Помогает предотвратить болезни, способствуя солнечному отоплению и вентиляции.

Также обеспечивает легкий доступ ко всем ветвям для сбора урожая и борьбы с вредителями.

Полезные советы:

Начните обрезку с выбора и дезинфекции инструментов. Убедитесь, что секаторы и садовые пилы острые.

Удалите все сухие, больные или сломанные ветки, а также те, на которых живут вредители. Срежьте их на уровне почвы или чуть ниже и незамедлительно утилизируйте, чтобы предотвратить заражение вредителями.

Обрезайте аккуратно, соблюдая четкий порядок обрезки, чтобы не повредить куст.

Важно сообщить, что способы обрезки черной и красной смородины различаются.

Обрезка черной смородины:

Удалите сухие, больные или скученные ветки.

Ветви старше трех лет обрезайте под корень.

Удалите ветки, лежащие на земле, слабые или диаметром более одного сантиметра.

Убедитесь, что почки на ветвях выглядят здоровыми; удалите все аномальные бутоны.

Обрезка красной смородины:

Сосредоточьтесь на удалении старых и больных ветвей, оставляя продуктивные нетронутыми.

При желании укоротите старые, но все еще продуктивные ветви, чтобы стимулировать боковой рост.

Не срезайте ветки слишком близко к внешней почке, чтобы предотвратить чрезмерный рост.

Специалисты говорят, что черная смородина для оптимального плодоношения требует сочетания ветвей разного возраста, отличающихся цветом коры и боковым ростом.

Красную смородину можно выращивать на одном и том же месте до 15 лет при правильной обрезке и уходе.

Кроме этого, после обрезки обработайте все кусты смородины профилактическими обработками, чтобы обеспечить их здоровье и бодрость.

Читайте также:

Как правильно подготовить семена, чтоб они быстрее проросли: эти хитрости стоит запомнить

Как правильно садить картошку: полезные лайфхаки, о которых мало кто знает

Чем ни в коем случае нельзя удобрять малину, чтобы не остаться без урожая