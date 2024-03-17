Избегая некоторых удобрений и следуя рекомендациям садоводов , вы можете обеспечить здоровый рост и обильный урожай вкусных ягод.

Опытные садоводы говорят, что при выращивании малины важно избегать использования определенных типов удобрений.

Также важно следить за тем, чтобы они применялись правильно, так как это важно для здорового роста и обильного производства ягод.

Удобрения, которых следует избегать:

В первую очередь избегайте внесения азотных удобрений в больших количествах в осеннее время, так как они могут остановить рост малины. Зимой это вообще может привести к гибели молодых побегов.

Кроме этого, азотные удобрения повышают кислотность почвы, что не подходит малине.

Выбирайте калийные удобрения, не содержащие хлора, так как малина плохо переносит это вещество.

Как удобрять малину:

Изначально поместите птичий помет на дно ведра, залейте водой и поставьте в теплое место на 5 дней. После этого перед внесением в почву вокруг малины разбавьте птичий помет водой в соотношении 1:20.

Гумус:

Разбросайте 1 ведро перегноя на 1 квадратный метр площади вокруг малины.

Убедитесь, что перегной равномерно распределен и покрыт почвой.

Ограничьте применение до одного раза в месяц, чтобы избежать вредителей.

После проделанных процедур соберите свежие сорняки и мелко нарежьте их.

Затем наполните четверть ведра водой и добавьте измельченные сорняки и дайте им настояться в течение 10 дней.

Этим настоем сорняков полейте малину под корень.

Древесный ясень:

Нанесите непосредственно древесную золу или приготовьте смесь, разведя 600 г золы в 10 л воды. Дайте смеси постоять 1 день, а затем уже начинайте поливать ею малину.

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