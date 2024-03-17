Опытные садоводы говорят, что при выращивании малины важно избегать использования определенных типов удобрений.
Также важно следить за тем, чтобы они применялись правильно, так как это важно для здорового роста и обильного производства ягод.
Удобрения, которых следует избегать:
В первую очередь избегайте внесения азотных удобрений в больших количествах в осеннее время, так как они могут остановить рост малины. Зимой это вообще может привести к гибели молодых побегов.
Кроме этого, азотные удобрения повышают кислотность почвы, что не подходит малине.
Выбирайте калийные удобрения, не содержащие хлора, так как малина плохо переносит это вещество.
Как удобрять малину:
Изначально поместите птичий помет на дно ведра, залейте водой и поставьте в теплое место на 5 дней. После этого перед внесением в почву вокруг малины разбавьте птичий помет водой в соотношении 1:20.
Гумус:
Разбросайте 1 ведро перегноя на 1 квадратный метр площади вокруг малины.
Убедитесь, что перегной равномерно распределен и покрыт почвой.
Ограничьте применение до одного раза в месяц, чтобы избежать вредителей.
После проделанных процедур соберите свежие сорняки и мелко нарежьте их.
Затем наполните четверть ведра водой и добавьте измельченные сорняки и дайте им настояться в течение 10 дней.
Этим настоем сорняков полейте малину под корень.
Древесный ясень:
Нанесите непосредственно древесную золу или приготовьте смесь, разведя 600 г золы в 10 л воды. Дайте смеси постоять 1 день, а затем уже начинайте поливать ею малину.
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