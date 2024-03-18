Проращивание картофеля перед посадкой - это простой и эффективный способ увеличить урожайность. Этот процесс можно легко провести дома, и пророщенный картофель даже можно разрезать для увеличения количества посадочного материала.

картофель

Зачем проращивать картофель перед посадкой

Проращивание семенного картофеля не является обязательным, но очень полезным. Его преимущества включают:

  • Ускорение вегетационного периода.
  • Получение урожая на 2-3 недели раньше.
  • Отсев некачественного материала, так как плохие клубни не дадут ростков.
  • Значительное повышение урожайности.

Прежде чем проращивать картофель, ознакомьтесь с правилами этой процедуры. Несоблюдение технологии может привести к слабым и непригодным для роста росткам.

Как проращивать картофель в домашних условиях

Существует два основных способа проращивания: на свету и в темноте.

На свету: поместите семенные клубни в яичные лотки, чтобы стебли росли вертикально и не повреждались. Оставьте их в светлом и теплом месте при температуре не ниже +18°C днем и +12°C ночью. Примерно через месяц картофель будет готов к посадке, когда ростки достигнут длины около 3 см.

В темноте: выложите семенные клубни на влажные опилки или мокрый песок в ящике. Поставьте ящик в прохладное и темное место на месяц.

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Зачем нарезать картофель перед посадкой

Дачники часто нарезают картофель на несколько частей, чтобы увеличить посевной материал и, следовательно, урожай. Однако следует делить только те клубни, у которых несколько глазков. После нарезания на каждой части должен остаться хотя бы один росток.

Пророщенную картошку нарезают примерно за 2 недели до посадки на участок. За это время разрезанные клубни покроются коркой, что поможет предотвратить их гниение.

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