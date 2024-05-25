Узнайте, как вырастить крыжовник - от посадки первого куста до сбора сладких ягод — эксперты предоставили всю информацию о выращивании.

Крыжовник не прихотлив, но лучше всего он растет и дает урожай в солнечном месте, на богатой, хорошо дренированной почве.

Растение крыжовника естественным образом вырастет в сильные кусты, но его также можно выращивать в качестве стандарта на длинном одиночном стволе или у забора в виде вееров или одноствольных кордонов.

Если вы покупаете растения крыжовника с открытыми корнями, их можно и нужно сажать как можно скорее после получения. Спящий крыжовник (еще без листьев) можно сажать весной, как только почва будет обработана.

Черенковать крыжовник можно весной, летом и осенью. Весной это следует делать до распускания почек.

Инструмент для черенкования – секатор или нож – они должны быть острыми.

Выберите молодые приросты прошлого года до 20 см, на них должно быть 8-10 почек. Срезайте побег под углом прямо под почкой.

Приготовьте раствор стимулятора корнеобразования, затем поместите черенки крыжовника в раствор на 6 часов.

Поместите черенки в субстрат, заглубив их на 2-3 см. Не забывайте регулярно поливать черенки.

Для растений крыжовника с открытыми корнями перед посадкой замочите корни в ведре с водой примерно на 12 часов — не позволяйте им высохнуть.

Разрыхлите почву для крыжовника на дне ямы. Либо выкопайте и наполните его, либо используйте садовую вилку, чтобы обработать его. Смешайте хорошо перепревший компост или навоз с выкопанной почвой.



Старайтесь избегать наличия твердой поверхности на краю лунки, в которую новым корням крыжовника может быть сложно проникнуть.



Перед посадкой слегка полейте почву в яме. Обрежьте все окружающие или опоясывающие корни крыжовника.

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