З моменту набрання чинності новим законодавством про мобілізацію пройшло досить мало часу, тому арештованого майна тих, хто ухиляється на офіційному аукціоні, поки немає.

Після вступу в силу нових законів про мобілізацію та штрафи в Україні активізувалася дискусія щодо переліку майна, яке не можуть конфіскувати уповноважені органи у випадку несплати штрафу боржником.

Водночас, як наголошують деякі адвокати з досвідом у мобілізаційних питаннях, за несплату штрафу майно ухилянта може бути арештоване, вилучене і продане через державний онлайн-аукціон "СETAM".

Сума, отримана від продажу, покриватиме штраф, а залишок повернеться власнику. Юристи зазначають, що під арешт можуть потрапити як нерухомість, так і рухоме майно.

Зараз на аукціоні "CETAM", що працює з 2014 року, активно реалізується різноманітне майно, яке раніше належало боржникам. Наприклад, недавно в соціальних мережах поширилася інформація про незвичайний лот – упаковку дріжджів, яку пропонує на продаж державна виконавча служба Миколаївської області. Ця упаковка має стартову ціну 5 гривень, що свідчить про те, що виконавці арештували цей товар від боржника через відсутність іншого арештованого майна.

На аукціоні також реалізуються і більш широко запитувані предмети, такі як одяг, побутова техніка та посуд.

З моменту набуття чинності нового законодавства про мобілізацію пройшло досить мало часу, тому арештованого майна ухилянтів на цьому аукціоні поки немає.

Пресслужба "CETAM" повідомила ТСН.ua, що боржниками у виконавчих провадженнях можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, проти яких суд виніс рішення щодо стягнення заборгованості. Це включає в себе заборгованості за аліментами, несплату заробітної плати та інші фінансові зобов'язання, які виникають на основі кредитних договорів або угод про позику.

У "CETAM" також додали, що на аукціоні пропонуються лоти за різними цінами, починаючи від менше ніж однієї гривні і закінчуючи мільярдами гривень. Серед них можна знайти заводи, літаки, судна, торгово-розважальні центри тощо. Придбання такого лота зазвичай залежить від зацікавленості покупців у конкретному предметі.

Джерело: ТСН.

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