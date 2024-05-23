С момента вступления в силу нового законодательства о мобилизации прошло достаточно мало времени, поэтому арестованного имущества уклоняющихся на официальном аукционе пока нет.

После вступления в силу новых законов о мобилизации и штрафах в Украине активизировалась дискуссия по поводу перечня имущества, которое не могут конфисковать уполномоченные органы в случае неуплаты штрафа должником.

В то же время, как отмечают некоторые адвокаты с опытом в мобилизационных вопросах, за неуплату штрафа имущество уклоняющегося может быть арестовано, изъято и продано через государственный онлайн-аукцион "СETAM".

Сумма, полученная от продажи, будет покрываться штрафом, а остаток вернется владельцу. Юристы отмечают, что под арест могут попасть как недвижимость, так и движимое имущество.

Сейчас на аукционе "CETAM", работающем с 2014 года, активно реализуется разнообразное имущество, ранее принадлежавшее должникам. К примеру, недавно в социальных сетях распространилась информация о необычном лоте – упаковке дрожжей, которую предлагает на продажу государственная исполнительная служба Николаевской области. Эта упаковка имеет стартовую цену 5 гривен, что свидетельствует о том, что исполнители арестовали этот товар от должника из-за отсутствия другого арестованного имущества.

На аукционе также реализуются и более широко задаваемые предметы, такие как одежда, бытовая техника и посуда.

С момента вступления в силу нового законодательства о мобилизации прошло достаточно мало времени, поэтому арестованного имущества уклоняющихся на этом аукционе пока нет.

Прессслужба CETAM сообщила ТСН.ua, что должниками в исполнительных производствах могут быть как физические, так и юридические лица, против которых суд вынес решение о взыскании задолженности. Это включает в себя задолженности по алиментам, неуплату заработной платы и другие финансовые обязательства, возникающие на основе кредитных договоров или соглашений о ссуде.

В "CETAM" также добавили, что на аукционе предлагаются лоты по разным ценам, начиная от менее одной гривны и заканчивая миллиардами гривен. Среди них можно найти заводы, самолеты, суда, торгово-развлекательные центры и т.д. Покупка такого лота обычно зависит от заинтересованности покупателей в конкретном предмете.

Источник: ТСН .

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