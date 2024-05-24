Якщо ви знищите бур'яни в перші чотири тижні життя, ви також не дозволите їм видаляти життєво важливі поживні речовини з ґрунту.

Крім того, подумайте, скільки часу ви заощадите за садовий сезон, якщо у вас вийде позбутися бур'янів без хімікатів!

Отже, є кілька способів природно позбутися бур'янів без хімікатів.

Використовуйте мульчу (подрібнене листя, коричневий картон, солому або тріску), щоб покрити ґрунт навколо рослин!

Це покриття блокує насіння бур'янів від сонячного світла, щоб воно не проростало, пригнічує зростання під собою і зберігає вологу.

Мульча також забезпечує необхідні поживні речовини, оскільки вона згодом розкладається та знижує температуру ґрунту.

Вимкніть світло! При стійких чи численних бур'янах виключити світло! Накрийте грунт вологою газетою (тільки з чорним чорнилом) або коричневим картоном (видалив скотч).

Ось кілька природних «вбивць бур'янів», які допоможуть вам позбутися небажаних рослин, зберігаючи при цьому безпеку людей та свійських тварин та захищаючи озера та струмки від забруднення небезпечними хімікатами.

Кипляча вода. Закип'ятіть чайник і залийте гарячою водою докучливі бур'яни, що ростуть у тріщинах тротуару. Може знадобитися більше одного застосування, але зрештою вони помруть.

Сіль. Розчиніть 1 склянку солі в 8 склянках гарячої води, дайте охолонути, додайте трохи засоби для миття посуду і перелийте в пульверизатор, щоб позбутися бур'янів без хімікатів.

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