Если вы уничтожите сорняки в первые четыре недели жизни, вы также не позволите им удалять жизненно важные питательные вещества из почвы.

Кроме того, подумайте, сколько времени вы сэкономите за садовый сезон, если у вас получится избавиться от сорняков без химикатов!

Итак, есть несколько способов естественным образом избавиться от сорняков без химикатов.

Используйте мульчу (измельченные листья, коричневый картон, солому или щепу), чтобы покрыть почву вокруг растений!

Это покрытие блокирует семена сорняков от солнечного света, чтобы они не прорастали, подавляет рост под собой и сохраняет влагу.

Мульча также обеспечивает необходимые питательные вещества, поскольку она со временем разлагается и снижает температуру почвы.

Исключите свет! При стойких или многочисленных сорняках исключить свет! Накройте почву влажной газетой (только с черными чернилами) или коричневым картоном (удалив скотч).

Вот несколько естественных «убийц сорняков», которые помогут вам избавиться от нежелательных растений, сохраняя при этом безопасность людей и домашних животных и защищая озера и ручьи от загрязнения опасными химикатами.

Кипящая вода. Вскипятите чайник и залейте горячей водой надоедливые сорняки, растущие в трещинах тротуара. Может потребоваться более одного применения, но в конечном итоге они отомрут.

Соль. Растворите 1 стакан соли в 8 стаканах горячей воды, дайте остыть, добавьте немного средства для мытья посуды и перелейте в пульверизатор, чтобы избавиться от сорняков без химикатов.

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