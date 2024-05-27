Представники однієї з філій "Газмережі" розповіли українцям, як вони можуть звільнити себе від сплати за доставку газу.

Фахівці компанії "Газмережі" надали споживачам корисні поради щодо зменшення клопоту з платіжками. Вони пояснили, як українці можуть звільнити себе від щомісячної сплати за доставку газу. Чернігівська філія "Газмережі" через свою сторінку у Facebook рекомендувала способи уникнення щомісячної оплати за доставку блакитного палива.

Щомісяця побутові споживачі зобов'язані вчасно сплачувати як за фактично спожитий природний газ, так і за його доставку. Проте експерти наголошують, що можна уникнути щомісячного клопоту з платіжками, здійснивши авансовий платіж на кілька місяців вперед або одразу за цілий рік. Це допоможе уникнути ризику прострочення платежів і зекономити час.

"Нагадуємо, що оплату за послугу розподілу газу потрібно здійснити до 20 числа кожного місяця. Ви також можете зробити авансовий платіж за кілька місяців або до кінця року і забути про щомісячну оплату", - зазначили фахівці.

Водночас, газовики підкреслюють, що друга платіжка за газ є обов'язковою до оплати. У мережі часто з'являється фейкова інформація про скасування плати за доставку газу, але це не відповідає дійсності. Оплачувати потрібно навіть у випадку тимчасової відсутності споживача вдома та відсутності використання газу.

Єдиним законним способом не платити за доставку газу є подача заявки оператору ГРМ про відключення від газової мережі. У такому випадку труба буде опломбована і платіжки більше не надходитимуть. Однак, повторне підключення до мережі вимагатиме значних витрат.

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