Представители одного из филиалов "Газсети" рассказали украинцам, как они могут освободить себя от уплаты за доставку газа.

Специалисты компании "Газсети" предоставили потребителям полезные советы по уменьшению хлопот с платежками. Они объяснили, как украинцы могут освободить себя от ежемесячной оплаты за доставку газа. Черниговский филиал "Газсети" через свою страницу в Facebook рекомендовал способы избегания ежемесячной оплаты за доставку голубого топлива.

Ежемесячно бытовые потребители обязаны своевременно оплачивать как фактически потребленный природный газ, так и его доставку. Однако эксперты отмечают, что можно избежать ежемесячных хлопот с платежками, осуществив авансовый платеж на несколько месяцев вперед или сразу за целый год. Это поможет избежать риска просрочки платежей и сэкономить время.

"Напоминаем, что оплату за услугу распределения газа нужно произвести до 20 числа каждого месяца. Вы также можете произвести авансовый платеж за несколько месяцев или до конца года и забыть о ежемесячной оплате", - отметили специалисты.

В то же время, газовики подчеркивают, что вторая платежка за газ обязательна к оплате. В сети часто появляется фейковая информация об отмене платы за доставку газа, но это не соответствует действительности. Оплачивать нужно даже в случае временного отсутствия потребителя на дому и отсутствия использования газа.

Единственным законным способом не платить за доставку газа есть подача заявки оператору ГРМ об отключении от газовой сети. В таком случае труба будет опломбирована и платежки не будут больше поступать. Однако повторное подключение к сети потребует значительных затрат.

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