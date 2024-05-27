Деякі українці можуть втратити соціальні виплати після перевірки представниками Національної соціальної сервісної служби.

У 2024 році в Україні продовжаться ретельні перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) щодо їхнього права на соціальну допомогу. Перевірки включатимуть моніторинг місць проживання представниками Національної соціальної сервісної служби.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Підстави для перевірки переселенців Фахівці Нацслужби здійснюватимуть перевірки переселенців для встановлення їхнього фактичного місця проживання на таких підставах:

різниця в інформації в електронних реєстрах;

повідомлення про зміну фактичної адреси проживання/перебування отримувача допомоги;

результати верифікації відповідно до критеріїв призначення допомоги;

повідомлення від інших громадян.

Після отримання такої інформації, представники держслужби мають вчасно реагувати та призначати дату і час перевірки.

Процедура перевірки ВПО Переселенців повинні попереджати про перевірку не менш ніж за два календарні дні. Сповіщення здійснюється через телефонний дзвінок або інші доступні засоби зв'язку.

Фактична перевірка має бути проведена протягом десяти робочих днів з моменту ухвалення відповідного рішення.

Якщо переселенець повідомить про свою відсутність через перебування у родичів, відпустку тощо, перевірку відкладають на два тижні.

Якщо переселенця не виявлять за фактичним місцем проживання/перебування під час перевірки, складається акт та повідомляється про необхідність протягом 14 робочих днів з'явитися в орган соцзахисту населення для ідентифікації.

Якщо ВПО не з’явиться в орган соцзахисту протягом 30 календарних днів після перевірки, буде прийнято рішення про призупинення соцвиплат з наступного місяця.

Відновлення права на виплати Якщо переселенець має обґрунтовані причини відсутності (службове відрядження, хвороба, смерть родичів), він повинен протягом 30 календарних днів після перевірки звернутися до органу соцзахисту з заявою та підтверджуючими документами для поновлення допомоги.

Українське законодавство передбачає постійне інформування осіб про всі етапи перевірки — від наміру її проведення до повідомлення про тимчасове припинення соцдопомоги.

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