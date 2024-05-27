В 2024 году в Украине продолжатся тщательные проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) относительно их права на социальную помощь. Проверки будут включать в себя мониторинг мест проживания представителями Национальной социальной сервисной службы.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Основания для проверки переселенцев Специалисты Нацслужбы будут проводить проверки переселенцев для установления их фактического места жительства по следующим основаниям:

разница в информации в электронных реестрах;

сообщение об изменении фактического адреса проживания/нахождения получателя помощи;

результаты верификации в соответствии с критериями назначения помощи;

уведомления от других граждан.

После получения такой информации представители госслужбы должны своевременно реагировать и назначать дату и время проверки.

Процедура проверки ВПЛ Переселенцев должны предупреждать о проверке не менее чем за два календарных дня. Уведомление осуществляется по телефонному вызову или другим доступным средствам связи.

Фактическая проверка должна проводиться в течение десяти рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Если переселенец сообщит о своем отсутствии из-за пребывания у родственников, отпуска и т.д., проверку откладывают на две недели.

Если переселенца не выявят по фактическому месту жительства/пребывания во время проверки, составляется акт и сообщается о необходимости в течение 14 рабочих дней явиться в орган соцзащиты населения для идентификации.

Если ВПЛ не явится в орган соцзащиты в течение 30 календарных дней после проверки, будет принято решение о приостановлении соцвыплат со следующего месяца.

Восстановление права на выплаты Если у переселенца есть обоснованные причины отсутствия (служебная командировка, болезнь, смерть родственников), он должен в течение 30 календарных дней после проверки обратиться в орган соцзащиты с заявлением и подтверждающими документами для возобновления помощи.

Украинское законодательство предусматривает постоянное информирование лиц обо всех этапах проверки - от намерения ее проведения до сообщения о временном прекращении соцпомощи.

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