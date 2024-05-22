Уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері через обстріли рф, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію.

Жителі Харківщини, які постраждали від російських атак, отримають збільшену субсидію – її розмір зросте щонайменше вчетверо. Особливо це стосується тих, хто змушений шукати альтернативні джерела енергії у знеструмлених районах області. Про це повідомляється у Мінсоцполітики.

Уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які постраждали від російських атак і залишилися без світла. Збільшена субсидія буде діяти до кінця неопалювального сезону, тобто до вересня.

Наразі вартість електроенергії становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Для порівняння, той же обсяг енергії, вироблений за допомогою дизеля, коштує 13,5 гривень. Це значно підвищує вартість комунальних послуг. Щоб врівноважити ситуацію, уряд вирішив збільшити субсидії.

Завдяки цьому рішенню, середній розмір субсидії на послуги з постачання та розподілу електроенергії для харків'ян збільшиться з 106 до 530 гривень на місяць, а розмір пільг – з 74 до 370 гривень, – повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Для перерахунку субсидії жителям Харківщини не потрібно звертатися до відповідних органів. Пенсійний фонд України проведе всі необхідні розрахунки автоматично, з урахуванням поточних даних.

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