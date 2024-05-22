Правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию.

Пострадавшие от российских атак жители Харьковщины получат увеличенную субсидию – ее размер вырастет по меньшей мере вчетверо. Особенно это касается тех, кто вынужден искать альтернативные источники энергии в обесточенных районах области. Об этом сообщается в Минсоцполитики.

Правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, пострадавших от российских атак и оставшихся без света. Увеличенная субсидия будет действовать до конца неотапливаемого сезона, то есть до сентября.

Сейчас стоимость электроэнергии составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Для сравнения, тот же объем энергии, производимый с помощью дизеля, стоит 13,5 гривен. Это значительно увеличивает стоимость коммунальных услуг. Чтобы уравновесить ситуацию, правительство решило увеличить субсидии.

Благодаря этому решению средний размер субсидии на услуги по снабжению и распределению электроэнергии для харьковчан увеличится со 106 до 530 гривен в месяц, а размер льгот – с 74 до 370 гривен, сообщают в Министерстве социальной политики.

Для пересчета субсидии жителям Харьковщины не нужно обращаться в соответствующие органы. Пенсионный фонд Украины произведет все необходимые расчеты автоматически, с учетом текущих данных.

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