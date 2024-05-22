Через несприятливі погодні умови та нестабільні поставки ціни на садову суницю в Україні значно зросли, піднявшись майже на 37%, інформує EastFruit.

Зміни в ціні на суницю

Наразі українські фермери продають суницю за ціною від 50 до 80 гривень за кілограм. Експерти ринку зазначають, що такий підйом цін викликаний обмеженою пропозицією, хоча сезон збору ягід з відкритого ґрунту в південних і західних областях вже розпочався.

Таким чином, суниця зараз коштує на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, ціна на суницю садову на українському ринку є на 48% нижчою.

Зверніть увагу! Багато ключових учасників ринку прогнозують можливе зниження цін у найближчому майбутньому. Вони вважають, що стабілізація погодних умов сприятиме збільшенню місцевих поставок садової суниці, що може призвести до зниження цін.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні змінилися ціни на яблука, полуницю та лимони. Полуниця наразі стала дешевшою на 100 гривень за кілограм порівняно з минулим місяцем і коштує тепер тільки 89,99 гривень за кілограм. Середня ціна яблук Середня ціна складає 25,54 гривень за кілограм. Ціни на лимони в Megamarket становлять 121,50 гривень за кілограм, а в Novus - 89,99 гривень за кілограм.

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