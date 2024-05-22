Из-за неблагоприятных погодных условий и нестабильных поставок цены на садовую землянику в Украине значительно выросли, поднявшись почти на 37%, информирует EastFruit .

Изменения в цене на землянику

Пока украинские фермеры продают землянику по цене от 50 до 80 гривен за килограмм. Эксперты рынка отмечают, что такой подъем цен вызван ограниченным предложением, хотя сезон сбора ягод с открытой почвы в южных и западных областях уже начался.

Таким образом, земляника сейчас стоит на 37% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена на землянику садовую на украинском рынке на 48% ниже.

Обратите внимание! Многие ключевые участники рынка прогнозируют возможное снижение цен в ближайшем будущем. Они считают, что стабилизация погодных условий будет способствовать увеличению местных поставок садовой земляники, что может привести к снижению цен.

Ранее Politeka также писала , что в Украине изменились цены на яблоки, клубнику и лимоны. Клубника стала дешевле на 100 гривен за килограмм по сравнению с прошлым месяцем и стоит теперь только 89,99 гривен за килограмм. средняя цена яблок Средняя цена составляет 25,54 гривен за килограмм. Цены на лимоны в Megamarket составляют 121,50 гривен за килограмм, а в Novus – 89,99 гривен за килограмм.

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