Переказувати кошти з картки на картку – це швидкий та зручний метод відправлення грошей, але за деякі перекази можуть штрафувати.

Національний банк України планує внести зміни до правил карткових переказів.

Згідно з інформацією, наприкінці березня НБУ започаткував громадське обговорення проекту постанови, який передбачає внесення змін до порядку здійснення платіжних операцій. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Відповідно до запропонованих змін, планується заборонити переведення коштів в готівку за розрахунками, які проводяться шляхом пересилання без відкриття рахунку.

Метою введення такого обмеження є "підвищення прозорості платіжних операцій" в Україні. Як тільки зазначений проект постанови буде затверджений і набуде чинності, в країні почнуть діяти нові правила переказу коштів з картки на картку.

Переказувати кошти з картки на картку — це швидкий та зручний метод відправлення грошей. Проте, важливо знати, що деякі транзакції можуть бути заблоковані банками, особливо якщо сума перевищує встановлені ліміти.

За діючим законодавством, перекази на суму від 5 тисяч гривень підлягають контролю. Особливу увагу банки приділяють транзакціям, що перевищують 400 тисяч гривень, згідно з постановою НБУ №60. Крім загальнодержавних обмежень, банки також мають право встановлювати свої внутрішні ліміти на перекази.

Адвокати застерігають, що деякі українці можуть стати об'єктом блокування рахунку та отримати значні штрафи через підозрілі фінансові транзакції. Наприклад, якщо особа, яка не є зареєстрованим фізичною особою-підприємцем (ФОП), займається електронною комерцією та регулярно отримує значні суми коштів з різних рахунків, які не пов'язані з її діяльністю.

У цьому випадку банк може заморозити картковий рахунок клієнта і зажадати пояснень. Якщо виникають підозри щодо нелегальних фінансових надходжень, інформація може бути передана до контрольних органів. У разі підтвердження порушень, нарахування штрафу в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень лише питання часу.

Важливо зауважити, що банківські системи безпеки автоматично моніторять усі операції, що перевищують 400 тисяч гривень.

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