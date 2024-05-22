Переводить средства с карты на карту – это быстрый и удобный метод отправки денег, но за некоторые переводы могут штрафовать.

Национальный банк Украины планирует внести изменения в правила карточных переводов.

Согласно информации, в конце марта НБУ основал общественное обсуждение проекта постановления, предусматривающего внесение изменений в порядок осуществления платежных операций. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно предложенным изменениям, планируется запретить обналичивание по расчетам, которые проводятся путем пересылки без открытия счета.

Целью введения такого ограничения является повышение прозрачности платежных операций в Украине. Как только указанный проект постановления будет утвержден и вступит в силу, в стране начнут действовать новые правила перевода средств с карты на карту.

Переводить средства с карты на карту – это быстрый и удобный метод отправки денег. Однако важно знать, что некоторые транзакции могут быть заблокированы банками, особенно если сумма превышает установленные лимиты.

По действующему законодательству переводы на сумму от 5 тысяч гривен подлежат контролю. Особое внимание банки уделяют транзакциям, превышающим 400 тысяч гривен, согласно постановлению НБУ №60. Помимо общегосударственных ограничений, банки также вправе устанавливать свои внутренние лимиты на переводы.

Адвокаты предостерегают, что некоторые украинцы могут стать объектом блокировки счета и получить значительные штрафы из-за подозрительных финансовых транзакций. Например, если лицо, не являющееся зарегистрированным физическим лицом-предпринимателем (ФЛП), занимается электронной коммерцией и регулярно получает значительные суммы средств с разных счетов, не связанных с его деятельностью.

В этом случае банк может заморозить карточный счет клиента и потребовать объяснений. Если возникают подозрения в нелегальных финансовых поступлениях, информация может быть передана в контрольные органы. В случае подтверждения нарушений, начисление штрафа в размере от 17 до 34 тысяч гривен только вопрос времени.

Важно отметить, что банковские системы безопасности автоматически мониторят все операции, превышающие 400 тысяч гривен.

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