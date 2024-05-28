У місячному посівному календарі на червень 2024 року, який представлений нижче, враховані всі місячні фази та знаки Зодіаку, він стане чудовим помічником у досягненні мети одержання гарного врожаю без зайвих витрат сил та часу.

Представлений місячний посівний календар на червень допоможе вибрати найкращі дні для посіву насіння.

Також не забувайте, що першорядне значення має правильний догляд за рослинами.

Місячний посівний календар на червень 2024:

1 червня: для посадки підходить все, що швидко росте і відразу йде в хід, можна садити цибулю, часник, салат.

3 червня: Місяць переходить на знак Тельця, що зменшується серп. Посадка дерев: волоський горіх. Телець — напівплідний знак, що особливо підходить для коренеплодів та листових культур.

5 червня: Місяць переходить на знак Близнюків. Близнюки – безплідний знак, що підходить для боротьби з бур'янами, догляду за посівами та знищення

6 червня: Початок фази молодика. Молодий місяць - (12 годин до і 12 - після моменту Молодий місяць) - період відпочинку від посадково-прибиральних робіт.

У цей час можна займатися домашніми справами, обрізкою. Але займатися посадкою не можна, якщо, звичайно, не хочете обмежити зростання цієї культури.

9 червня: Місяць переходить на знак Лева. Лев – найбезплідніший знак. Садити і сіяти не слід, але боротися з бур'янами та обробляти ґрунт можна. Дозволено садити тільки дерева та чагарники.

12 червня: Місяць переходить на знак Діви, серп росте. Посадка овочів: артишок. Діва – безплідний знак. Підходить для посадки декоративних рослин. Підходить для вирощування та знищення бур'янів.

14 червня: Місяць переходить на знак Терезів, перша чверть. Посадка овочів: бобові (квасоля, горох, квасоля), баклажани, диня, кабачки, гарбуз. Посадка дерев: груша, слива, абрикос, персик, вишня. Посадка квітів: нарциси, жоржини, гладіолуси. Посадка ягідних культур: жимолості.

17 червня: Місяць переходить на знак Скорпіона, перша чверть. Посадка овочів: бобові (квасоля, горох, квасоля), баклажани, диня, кабачки, цибуля, перець, помідори, гарбуз, часник.

Посадка ягідних культур: ожини, малини, чорної смородини, жимолості. Скорпіон - родючий добрий знак для посіву, посадки в землю, висиджування. Наступний за продуктивністю знак раку використовується для тих же цілей.

18 червня: Початок фази місяця, що прибуває, Місяць у знаку Скорпіона. Посадка овочів: бобові (квасоля, горох, квасоля), баклажани, диня, кабачки, цибуля, перець, помідори, гарбуз, часник.

Посадка квітів: братки. Посадка ягідних культур: ожини, малини, чорної смородини, жимолості. Скорпіон - родючий добрий знак для посіву, посадки в землю, висиджування. Наступний за продуктивністю знак раку використовується для тих же цілей.

19 червня: Місяць переходить на знак Стрільця, що росте Місяць. Посадка овочів: цибуля, цибуля-порей, перець, часник. Посадка дерев: яблуня, дуб, клен. Стрілець – безплідний знак, сприятливий для засіву сінокосів, посадки цибулі та обробки ґрунту.

21 червня: Початок фази повного місяця. Повня – (12 годин до та 12 – після моменту Повного місяця) – період відпочинку від посадково-прибиральних робіт.

У цей період можна займатися роботою по будинку, підрізати, збирати або перевертати компост, загортаючи грунт. Але займатися посадкою не можна, якщо, звичайно, не хочете обмежити зростання цієї культури.

23 червня: Місяць у знак Водолія. Водолій - безплідний знак, підходить для боротьби з бур'янами, догляду за посівами та знищення шкідників, нічого садити не можна.

26 червня: Місяць переходить на знак Риб, спадаючий місяць. Посадка овочів: морква, пастернак, ревінь, редиска, ріпа, бруква, буряк. Посадка дерев: листяні дерева.

Посадка квітів: гіацинти. Посадка ягідних культур: полуниця. Риби - родючий знак, схожий на рак, що використовується аналогічним чином. Сприятливий знак для рослин, що потребують інтенсивного розвитку кореневої системи.

28 червня: Місяць переходить на знак Овна. Овен - знак безплідний, але для посадки підходить все, що швидко росте і відразу йде в хід, можна садити цибулю, часник, салат.

30 червня: Місяць переходить на знак Тельця, остання чверть. Посадка овочів: картопля, морква, редис, ріпа, бруква. Посадка дерев: груша, слива, абрикос, персик, вишня, волоський горіх. Телець — напівплідний знак, що особливо підходить для коренеплодів та листових культур.

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