Представлений місячний посівний календар на червень допоможе вибрати найкращі дні для посіву насіння.
Також не забувайте, що першорядне значення має правильний догляд за рослинами.
Місячний посівний календар на червень 2024:
1 червня: для посадки підходить все, що швидко росте і відразу йде в хід, можна садити цибулю, часник, салат.
3 червня: Місяць переходить на знак Тельця, що зменшується серп. Посадка дерев: волоський горіх. Телець — напівплідний знак, що особливо підходить для коренеплодів та листових культур.
5 червня: Місяць переходить на знак Близнюків. Близнюки – безплідний знак, що підходить для боротьби з бур'янами, догляду за посівами та знищення
6 червня: Початок фази молодика. Молодий місяць - (12 годин до і 12 - після моменту Молодий місяць) - період відпочинку від посадково-прибиральних робіт.
У цей час можна займатися домашніми справами, обрізкою. Але займатися посадкою не можна, якщо, звичайно, не хочете обмежити зростання цієї культури.
9 червня: Місяць переходить на знак Лева. Лев – найбезплідніший знак. Садити і сіяти не слід, але боротися з бур'янами та обробляти ґрунт можна. Дозволено садити тільки дерева та чагарники.
12 червня: Місяць переходить на знак Діви, серп росте. Посадка овочів: артишок. Діва – безплідний знак. Підходить для посадки декоративних рослин. Підходить для вирощування та знищення бур'янів.
14 червня: Місяць переходить на знак Терезів, перша чверть. Посадка овочів: бобові (квасоля, горох, квасоля), баклажани, диня, кабачки, гарбуз. Посадка дерев: груша, слива, абрикос, персик, вишня. Посадка квітів: нарциси, жоржини, гладіолуси. Посадка ягідних культур: жимолості.
17 червня: Місяць переходить на знак Скорпіона, перша чверть. Посадка овочів: бобові (квасоля, горох, квасоля), баклажани, диня, кабачки, цибуля, перець, помідори, гарбуз, часник.
Посадка ягідних культур: ожини, малини, чорної смородини, жимолості. Скорпіон - родючий добрий знак для посіву, посадки в землю, висиджування. Наступний за продуктивністю знак раку використовується для тих же цілей.
18 червня: Початок фази місяця, що прибуває, Місяць у знаку Скорпіона. Посадка овочів: бобові (квасоля, горох, квасоля), баклажани, диня, кабачки, цибуля, перець, помідори, гарбуз, часник.
Посадка квітів: братки. Посадка ягідних культур: ожини, малини, чорної смородини, жимолості. Скорпіон - родючий добрий знак для посіву, посадки в землю, висиджування. Наступний за продуктивністю знак раку використовується для тих же цілей.
19 червня: Місяць переходить на знак Стрільця, що росте Місяць. Посадка овочів: цибуля, цибуля-порей, перець, часник. Посадка дерев: яблуня, дуб, клен. Стрілець – безплідний знак, сприятливий для засіву сінокосів, посадки цибулі та обробки ґрунту.
21 червня: Початок фази повного місяця. Повня – (12 годин до та 12 – після моменту Повного місяця) – період відпочинку від посадково-прибиральних робіт.
У цей період можна займатися роботою по будинку, підрізати, збирати або перевертати компост, загортаючи грунт. Але займатися посадкою не можна, якщо, звичайно, не хочете обмежити зростання цієї культури.
23 червня: Місяць у знак Водолія. Водолій - безплідний знак, підходить для боротьби з бур'янами, догляду за посівами та знищення шкідників, нічого садити не можна.
26 червня: Місяць переходить на знак Риб, спадаючий місяць. Посадка овочів: морква, пастернак, ревінь, редиска, ріпа, бруква, буряк. Посадка дерев: листяні дерева.
Посадка квітів: гіацинти. Посадка ягідних культур: полуниця. Риби - родючий знак, схожий на рак, що використовується аналогічним чином. Сприятливий знак для рослин, що потребують інтенсивного розвитку кореневої системи.
28 червня: Місяць переходить на знак Овна. Овен - знак безплідний, але для посадки підходить все, що швидко росте і відразу йде в хід, можна садити цибулю, часник, салат.
30 червня: Місяць переходить на знак Тельця, остання чверть. Посадка овочів: картопля, морква, редис, ріпа, бруква. Посадка дерев: груша, слива, абрикос, персик, вишня, волоський горіх. Телець — напівплідний знак, що особливо підходить для коренеплодів та листових культур.
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