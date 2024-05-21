Проте юрист Надія Шуляк наголосила на важливості уважності при підписанні документів, зазначаючи, що в деяких випадках ТЦК можуть спробувати нав'язати військовозобов'язаному підписати анкету.

Юрист Надія Шуляк наголосила на можливості того, що деякі ТЦК можуть намагатися нав'язати військовозобов'язаному анкету добровольця для підпису. Вона роз'яснила, що така анкета часто використовується в ТЦК, і поставила питання про те, чи є обов'язковим підписувати її для військовозобов'язаних.

До переліку документів, які потрібно підписувати в Територіальних військових комісаріатах, входять військові облікові документи, анкети для особової справи та заяви для отримання військового документу.

Проте, юрист Надія Шуляк наголосила на важливості уважності при підписанні документів, зазначаючи, що в деяких випадках ТЦК можуть спробувати нав'язати військовозобов'язаному підписати анкету добровольця на проходження військової служби.

"Уважно дивіться, що ви підписуєте. Ось дзвонить мені клієнт і каже: "Мені тут дали ще якусь анкетку. Я говорю: "яку анкету?", він читає: "Анкета добровольця на проходження військової служби". І я кажу: "Це ми не підписуємо, якщо не маємо наміру нести військову службу. Будь-які документи, які не відображають волю військовозобов’язаної особи, підписувати не потрібно", – зазначає Надія Шуляк.

Якщо поліцейський встановить, що громадянину раніше була вручена повістка, але він не з'явився до Територіальної військової комісії (ТЦК), або не пред'явив військово-обліковий документ, то поліцейський матиме право затримати та доставити таку особу до ТЦК. Там уповноважений представник, а саме начальник ТЦК, може винести постанову за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Джерело: Новини.LIVE.

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