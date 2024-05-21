Юрист Надія Шуляк наголосила на можливості того, що деякі ТЦК можуть намагатися нав'язати військовозобов'язаному анкету добровольця для підпису. Вона роз'яснила, що така анкета часто використовується в ТЦК, і поставила питання про те, чи є обов'язковим підписувати її для військовозобов'язаних.
До переліку документів, які потрібно підписувати в Територіальних військових комісаріатах, входять військові облікові документи, анкети для особової справи та заяви для отримання військового документу.
Проте, юрист Надія Шуляк наголосила на важливості уважності при підписанні документів, зазначаючи, що в деяких випадках ТЦК можуть спробувати нав'язати військовозобов'язаному підписати анкету добровольця на проходження військової служби.
"Уважно дивіться, що ви підписуєте. Ось дзвонить мені клієнт і каже: "Мені тут дали ще якусь анкетку. Я говорю: "яку анкету?", він читає: "Анкета добровольця на проходження військової служби". І я кажу: "Це ми не підписуємо, якщо не маємо наміру нести військову службу. Будь-які документи, які не відображають волю військовозобов’язаної особи, підписувати не потрібно", – зазначає Надія Шуляк.
Якщо поліцейський встановить, що громадянину раніше була вручена повістка, але він не з'явився до Територіальної військової комісії (ТЦК), або не пред'явив військово-обліковий документ, то поліцейський матиме право затримати та доставити таку особу до ТЦК. Там уповноважений представник, а саме начальник ТЦК, може винести постанову за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Джерело: Новини.LIVE.
Останні новини України:
Нагадаємо, оновити дані у ТЦК доведеться і жінкам, подробиці.
Як повідомляла Politeka, нові правила вручення повісток запрацювали в Україні.
Також писала Politeka, 22-річний чоловік уникнув мобілізації, чим все закінчилось.