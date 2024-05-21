Юрист Надежда Шуляк отметила возможность того, что некоторые ТЦК могут пытаться навязать военнообязанному анкету добровольца для подписи. Она разъяснила, что такая анкета часто используется в ТЦК, и поставила вопрос о том, обязательно подписывать ее для военнообязанных.
Перечень документов, которые необходимо подписывать в Территориальных военных комиссариатах, включают военные учетные документы, анкеты для личного дела и заявления для получения военного документа.
Однако юрист Надежда Шуляк отметила важность внимательности при подписании документов, отмечая, что в некоторых случаях ТЦК могут попытаться навязать военнообязанному подписать анкету добровольца на прохождение военной службы.
"Внимательно смотрите, что вы подписываете. Вот звонит мне клиент и говорит: "Мне здесь дали еще какую-нибудь анкетку. Я говорю: "какую анкету?", он читает: "Анкета добровольца на прохождение военной службы". И я говорю: "Это мы не подписываем, если не намерены нести военную службу. Любые документы, не отражающие свободу военнообязанного лица, подписывать не нужно", – отмечает Надежда Шуляк.
Если полицейский установит, что гражданину ранее была вручена повестка, но он не явился в Территориальную военную комиссию (ТЦК) или не предъявил военно-учетный документ, то полицейский будет иметь право задержать и доставить такое лицо в ТЦК. Там уполномоченный представитель, а именно начальник ТЦК может вынести постановление по статье 210 или 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.
Источник: Новости.LIVE.
Последние новости Украины:
Напомним, обновить данные в ТЦК придется и женщинам, подробности.
Как сообщала Politeka, новые правила вручения повесток заработали в Украине.
Также писала Politeka, 22-летний мужчина избежал мобилизации, чем все закончилось.