Однако юрист Надежда Шуляк отметила важность внимательности при подписании документов, отмечая, что в некоторых случаях ТЦК могут попытаться навязать военнообязанному подписать анкету.

Юрист Надежда Шуляк отметила возможность того, что некоторые ТЦК могут пытаться навязать военнообязанному анкету добровольца для подписи. Она разъяснила, что такая анкета часто используется в ТЦК, и поставила вопрос о том, обязательно подписывать ее для военнообязанных.

Перечень документов, которые необходимо подписывать в Территориальных военных комиссариатах, включают военные учетные документы, анкеты для личного дела и заявления для получения военного документа.

Однако юрист Надежда Шуляк отметила важность внимательности при подписании документов, отмечая, что в некоторых случаях ТЦК могут попытаться навязать военнообязанному подписать анкету добровольца на прохождение военной службы.

"Внимательно смотрите, что вы подписываете. Вот звонит мне клиент и говорит: "Мне здесь дали еще какую-нибудь анкетку. Я говорю: "какую анкету?", он читает: "Анкета добровольца на прохождение военной службы". И я говорю: "Это мы не подписываем, если не намерены нести военную службу. Любые документы, не отражающие свободу военнообязанного лица, подписывать не нужно", – отмечает Надежда Шуляк.

Если полицейский установит, что гражданину ранее была вручена повестка, но он не явился в Территориальную военную комиссию (ТЦК) или не предъявил военно-учетный документ, то полицейский будет иметь право задержать и доставить такое лицо в ТЦК. Там уполномоченный представитель, а именно начальник ТЦК может вынести постановление по статье 210 или 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Источник: Новости.LIVE.

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