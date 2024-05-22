Українським біженцям у Словаччині нададуть нову матеріальну допомогу від УВКБ ООН. Виплати будуть спрямовані на підтримку особливо вразливих категорій громадян.

Про це повідомляється на сайті організації. Допомога, організована УВКБ ООН та ЮНІСЕФ, призначена для тих, хто шукає притулку та осіб без громадянства.

Виплати отримають громадяни, які належать до особливо вразливих категорій:

прибули до Словаччини після 1 січня 2024 року, не мають постійної роботи або доходу, або їхній дохід нижчий за прожитковий мінімум (268 євро на місяць);

не отримують підтримку від Словацького управління праці, соціальних справ та родини;

належать до таких категорій: самотні батьки, особи, які доглядають двох і більше дітей, родини з трьома і більше дітьми, родини з дитиною до трьох років, родини з дитиною з інвалідністю, громадяни старше 60 років, особи з серйозними захворюваннями.

Для оформлення допомоги українські громадяни повинні подати пакет документів, серед яких:

документи про інвалідність;

медичні довідки;

лист про відмову у допомозі від Úrad práce;

додаткова оцінка вразливості від фахівців УВКБ ООН для людей похилого віку, інвалідів без дітей та осіб з тяжкими захворюваннями.

Також необхідно мати при собі:

посвідчення особи;

номер реєстрації;

словацький номер телефону;

банківські реквізити.

Записатися на співбесіду можна, зателефонувавши:

за безкоштовною лінією: 0800 22 12 30 (дзвінки зі словацького телефонного номера);

за безкоштовним стаціонарним номером: +421 2 22 11 56 50.

Після запису заявник отримає повідомлення з датою та місцем співбесіди. Рішення про надання допомоги буде прийнято протягом чотирьох тижнів після співбесіди. Гроші перерахують на банківські рахунки або через Western Union.

Розмір допомоги визначатиметься індивідуально, з урахуванням кількості членів родини, віку та категорії вразливості.

Актуальну інформацію можна відстежувати у Telegram-каналі УВКБ ООН у Словаччині.

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